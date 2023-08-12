Названы возможные сроки окончания контрнаступления ВСУ Полковник Чмутин: наступление ВСУ закончится осенью с началом дождей

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ может закончиться осень с ухудшением погоды, предположил член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», полковник запаса Юрий Чмутин. По его словам, которые приводит URA.RU, с началом дождей большая часть бронетехники, поставленной Западом Киеву, будет застревать на бездорожье.

Большая часть бронетехники, поставляемой с Запада, — колесная. А учитывая черноземность украинской земли, плюс дожди, куда они поедут? Они же не будут по асфальту кататься, — сказал Чмутин.

Офицер отметил, что украинских военных обучают действовать по натовской тактике. Однако все основные кампании Альянса проходили на Ближнем Востоке, в Африке, где климат существенно отличается от украинского. Он указал, что осень и весна — это «тяжелые времена года».

Чмутин добавил, что пока ВСУ продолжают наступление, но это больше имитация. По его мнению, командование ВСУ понимает, что результата не будет, но «картинка должна быть».

Колумнист издания American Thinker Джонстон Хервуд ранее заявил, что провал контрнаступления ВСУ вынудит западных лидеров усадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров. По его мнению, украинского лидера ожидают «совершенно непредсказуемые» последствия, если он в такой ситуации не согласится подчиниться Западу.