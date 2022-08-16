Названы возможные причины болей в животе Гастроэнтеролог Морошкина назвала неочевидные причины болей в животе

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Боли в животе можно разделить на острые, то есть сильные, с внезапным началом, и хронические — они беспокоят более трех месяцев, могут присутствовать постоянно или появляться и исчезать, рассказала «Gazeta.ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Морошкина. По ее словам, симптомы могут быть характерны для острой патологии органов брюшной полости, но возникать из-за заболеваний других органов и систем.

Под видом «острого живота» могут скрываться различные проблемы, сообщила специалист. Со стороны сердечно-сосудистой системы — стенокардия напряжения, мультифокальный атеросклероз, тромбозы артерий. Среди заболеваний органов дыхания — нижнедолевая пневмония, экссудативный или сухой плеврит. Гинекологические болезни: внематочная беременность, воспалительные процессы (аднексит, сальпингит), эндометриоз, апоплексия яичника. Поражение мочеполовых органов: почечная колика, острый пиелонефрит и паранефрит, острая задержка мочи, другие инфекции.

Большинство из этих заболеваний могут переходить в хроническую форму, и тогда боли в животе могут стать ноющими, тянущими или давать чувство дискомфорта. Поэтому боли в животе всегда требуют обращения к врачу. Острые — к хирургу, он должен исключить острую хирургическую патологию. Хронические — к терапевту или гастроэнтерологу, — сообщила она.

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