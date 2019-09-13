Источник в парламенте назвал имена кандидатов на должность председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, которая освободится в конце сентября — начале октября.
По его словам, возглавлявшая комитет Зинаида Драгункина сложит с себя сенаторские полномочия, так как не переизбиралась в верхнюю палату.
Источник отметил, что больше всего шансов занять пост у первого зампреда Драгункиной Лилии Гумеровой.
Но весьма вероятно, что будет отдано предпочтение Любови Глебовой, считает он.
Глебова представляет в СФ Удмуртию. Также она до 2017 года возглавляла Россотрудничество. В настоящее время она занимает должность первого зампреда комитета верхней палаты по регламенту, передаёт
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