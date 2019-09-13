https://static.news.ru/photo/4d77ac60-d5ef-11e9-9c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Источник в парламенте назвал имена кандидатов на должность председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, которая освободится в конце сентября — начале октября.

По его словам, возглавлявшая комитет Зинаида Драгункина сложит с себя сенаторские полномочия, так как не переизбиралась в верхнюю палату.

Источник отметил, что больше всего шансов занять пост у первого зампреда Драгункиной Лилии Гумеровой.

Но весьма вероятно, что будет отдано предпочтение Любови Глебовой, считает он.

Глебова представляет в СФ Удмуртию. Также она до 2017 года возглавляла Россотрудничество. В настоящее время она занимает должность первого зампреда комитета верхней палаты по регламенту, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин принял решение о назначении нового руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции.