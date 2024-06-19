Названы восемь российских регионов с самыми агрессивными клещами Роспотребнадзор: чаще всего клещи кусают в Свердловской и Кировской областях

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С начала сезона в больницы обратились более 248 тысяч укушенных клещами россиян. Чаще всего клещи кусали в Свердловской, Кировской, Кемеровской, Иркутской, Томской, Тюменской, Новосибирской областях и Республике Удмуртия, сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. На сегодняшний день привиты против клещевого энцефалита 3,3 млн человек.

Также в ведомстве отметили, что в регионах продолжаются акарицидные обработки. Обработано свыше 176 тысяч га.

Ранее вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов предупредил, что заполнившие Европу клещи-мутанты могут появиться во многих российских регионах, в том числе в Ивановской, Тверской и Костромской областях. Эти клещи относятся к наиболее опасным — иксодовым. Также учеными-эпидемиологами отмечается повышенная агрессивность клещей Hyalomma lusitanicum, что увеличивает опасность заражения переносимой ими Конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Иммунолог Андрей Продеус заявил, что клещи не видят разницы в группе крови перед тем, как укусить человека. Они видят лишь живое существо, которое можно атаковать, и никаких особенностей у человека в этом отношении не существует. Чтобы не стать их жертвой, стоит правильно выбирать одежду перед прогулкой и иметь прививку от клещевого энцефалита. Также следует поставить вакцину от болезни детям перед весенне-летним периодом.