Названы восемь продуктов, ускоряющих метаболизм СМИ: вареные яйца и зеленый чай значительно ускоряют обмен веществ

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Употребление вареных яиц и зеленого чая способствует ускорению метаболизма, сообщает EAOMedia. Издание поясняет, что эти продукты, а также перец чили, лосось, кофе и ряд других способствуют эффективному сжиганию калорий и улучшению общего состояния организма.

Как пишет издание, высокое содержание белка в яйцах требует значительных энергетических затрат на их переваривание, поэтому употребление этого продукта помогает ускорить метаболический процесс. Этим же свойством обладает зеленый чай, содержащий полифенолы, которые способствуют окислению жиров и сжиганию большего количества калорий.

Острый перец чили благодаря содержанию капсаицина увеличивает производство организмом тепла, отмечает издание. Омега-3 жирные кислоты, которыми богат лосось, также помогают ускорить обмен веществ и сжигание калорий. Кофеин из кофе стимулирует нервную систему и усиливает метаболизм. Флавоноиды, содержащиеся в грейпфруте, помогают контролировать уровень инсулина в крови и ускорить обмен веществ. Это же относится и к брокколи за счет присутствия витамина С и кальция.

Также, по информации издания, нормализации и стимуляции обмена веществ в организме способствует употребление миндаля, который является источником белка, жиров и клетчатки.

Ранее врач-иммунолог Евгения Паршина рассказала, что холодный душ улучшает метаболизм и концентрацию внимания, а также способствует тонусу сердца. Кроме того, эта процедура полезна для профилактики ряда заболеваний, в том числе варикозного расширения вен.