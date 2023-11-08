Названы витамины, необходимые для работы мозга Терапевт Романенко: для работы мозга необходимы витамины группы В

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Для нормальной работы мозга организму необходимы витамины группы В, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что они нужны для функционирования нервных клеток, а также для оптимального проведения импульсов по нервным волокнам.

Все витамины группы B нужны для функционирования нервных клеток, оптимального проведения импульса по нервным волокнам и для нормальной работы мозга, — пояснила врач.

Так, витамины В12 и В9 положительно сказываются на функционировании кроветворной системы. Романенко предупредила, что при проблемах в работе системы может возникнуть анемия, которая чревата гипоксией во всем организме. Это отразится на состоянии нервных клеток, памяти и головного мозга.

Врач подчеркнула, что недостаток витаминов группы В часто возникает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, когда необходимые для организма вещества плохо усваиваются. Терапевт порекомендовала правильно питаться, чтобы избежать дефицита витаминов. По ее словам, в рационе должен присутствовать хлеб грубого помола.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее посоветовала осенью и зимой включить в рацион крупы: киноа, ячмень, булгур, амарант и коричневый рис. По ее словам, киноа не содержит глютен и богато витаминами А, Е и В12.