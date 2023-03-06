Названы витамины, которые нужны россиянам весной Нутрициолог Писарева: россиянам для профилактики весенних заболеваний нужны витамины C и D

Нутрициолог, диетолог Ирина Писарева рассказала URA.RU, что весной россиянам в первую очередь будут нужны витамины C и D для защиты от обострения хронических заболеваний. Эксперт добавила, что повышению иммунитета также могут поспособствовать витамины группы B, A, E, магний и цинк. По ее словам, они могут помочь, например, справиться с сухостью губ.

Зимой нам всегда не хватало солнышка, да и весной пока его еще мало присутствует, поэтому нужен витамин D. Хотя бы профилактические дозировки для тех, у кого нет дефицита. Потом витамин C. Это мощнейший антиоксидант, — сказала Писарева.

Она порекомендовала тем, у кого наблюдается острый дефицит определенных минералов, обратить внимание на биологически активные добавки, но только после консультации с врачом.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.