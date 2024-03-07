Названы виновники роста утечек персональных данных в России IT-эксперт Клименко: рост утечек данных происходит из-за неграмотности россиян

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Одной из основных причин роста утечек персональных данных россиян является цифровая неграмотность граждан, рассказал НСН IT-эксперт, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. По его словам, 95% пользователей используют примитивные пароли.

Кроме того, по словам эксперта, рост утечек является следствием увеличения общего объема данных, в том числе финансовых.

Количество утечек данных прямо пропорционально росту объема этих данных. Поражает уровень необучаемости наших граждан. Как был пароль 1234 у 95% россиян, так и остался. Одно дело, когда утекла база данных «Яндекс Еды», другое дело, когда утекли данные Сбербанка, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что многие утечки «не смертельны», однако в целом проблема носит серьезный характер.

Ранее были названы наиболее популярные пароли к различным интернет-ресурсам у российских интернет-пользователей в прошлом году. Чаще всего граждане использовали комбинации 123456 и 123456789. По данным исследования сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета, эти пароли были лидерами и в предыдущие годы, в 2023-м к ним добавились 1000000 и 12345zz.