Назван лучший вид спорта, уберегающий детей от межпозвоночных грыж Физиотерапевт Малиновская: лучшим видом спорта для детей является плавание

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лучшим видом спорта для детей, предотвращающим развитие межпозвоночных грыж, является плавание, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская. Она отметила, что для профилактики данного заболевания подойдут спортивная гимнастика, легкая атлетика, лыжи, а также ушу и определенные виды йоги «без скручивания в бараний рог».

Нельзя перегружать спортом ребенка. Лучший вариант — плавание. Подойдут спортивная гимнастика, легкая атлетика, спортивная ходьба, лыжный спорт. Но не единоборства из-за высокого травматизма. Подойдут ушу — отличный вид спорта, цигун — от мала до велика. Определенные виды йоги без сильных скруток и фанатизма. В йоге не всегда сворачивают в бараний рог или стоят на голове, — добавила врач.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда при стоянии на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».