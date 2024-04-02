Названы вещи, которым не место в модном гардеробе Эксперт моды Шерипова: кроссовки в винтажном стиле надо заменить на изящные модели

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Модные тренды быстро сменяют друг друга, поэтому такие вещи, как джинсы скинни, винтажные кроссовки, капри, джинсовые шорты и юбки миди, уже устарели, рассказала «Вечерней Москве» эксперт в области моды, культуры и искусства Елена Шерипова. По ее словам, эти предметы одежды следует заменить.

Весь прошлый год в моде был розовый цвет в стиле Барби, поэтому сейчас он всем надоел, объясняет специалист. Вместо него летом в моду войдет нежный, но менее приторный ледяной голубой. Кроме того, в новом сезоне на смену юбкам миди придут макси или мини.

Шерипова советует заменить кроссовки в винтажном стиле на цветную альтернативу с интересными яркими деталями, а вместо джинсовых шорт выбирать более длинные и сложные, например льняные бермуды. Вместо капри или брюк с высокой посадкой лучше выбрать брюки с широкими штанинами, рекомендует эксперт, а от брошей и комбинезонов и вовсе нужно отказаться.

Ранее стилист Влад Лисовец назвал тренды весны. Эксперт посоветовал мужчинам отказаться от толстовок с капюшонами и «тюремных» стрижек, заменив их на брюки с пиджаками и слегка отросшие волосы, а женщинам отказаться от оверсайз-вещей и стиля гранж, выбирая более сексуальные, силуэтные образы.