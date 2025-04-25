Названы вероятные виновники взрыва машины в Балашихе Ветеран «Альфы» Гончаров: взрыв в Балашихе могли устроить украинские беженцы

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Взрыв машины заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе Московской области могли устроить украинские беженцы, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, агенты Службы безопасности Украины и Главного управления разведки страны работают на территории России с 2014 года.

Это не первый случай. Вопрос заключается в том, что мы не можем осознать, что имеем на нашей территории такое количество украинской агентуры, ГУР, СБУ и наших врагов из НАТО, которые действуют с 2014 года. А после того как у нас появилось около шести миллионов так называемых беженцев, которые не прошли никакой фильтрации, мы сами себе задаем вопрос, а как же так получается? На сегодняшний момент у СБУ и ГУР нет проблем с вербовкой агентуры, — сказал Гончаров.

Он добавил, что необходимо вести серьезную работу среди беженцев, ставить их на учет и решать проблему усилением агентурно-оперативного аппарата. По словам ветерана «Альфы», в противном случае подобные происшествия будут повторяться.

Ранее сообщалось, что Москалик, погибший при взрыве автомобиля во дворе жилого дома, подвергался слежке последние несколько месяцев. По информации СМИ, таким образом организаторы его убийства запоминали полный распорядок дня военнослужащего, вплоть до входа и выхода из подъезда.