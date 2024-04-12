Названы вероятные причины появления кислотного маньяка в Мособласти Психиатр Казанцев: мотивом кислотного маньяка могла стать ненависть к женщинам

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Действия кислотного маньяка из Подмосковья, который обливает случайных женщин едкой химической жидкостью, явно свидетельствуют о неадекватном поведении, но говорить о диагнозе пока рано, заявил NEWS.ru психиатр Алексей Казанцев. По его словам, мотивом действий, помимо проблем с психическим здоровьем, может стать прошлый негативный опыт с женщинами.

Поведение явно неадекватное, без экспертизы про заболевание говорить тяжело. Это может быть как минимум расстройство личности. Если это не расстройство личности, то это могут быть разного рода бредовые идеи на фоне психиатрического заболевания, связанные с неудачными отношениями, именно поэтому он и выбирает женщин. Устанавливать диагноз будет судебно-психологическая экспертиза, — сказал он.

До этого мать одной из пострадавших, 16-летней девушки, заявила, что при нападении мужчины ей повезло, так как основной удар неизвестной жидкости пришелся на одежду. Она рассказала, что знает об еще одной жертве маньяка, которая сейчас находится в гораздо более плохом состоянии и даже не может держать телефон в руках. При это женщина подчеркнула, что в полиции уже знают личность подозреваемого, однако его пока почему-то не задержали.

Жидкостью, которой орудовал маньяк, могла стать серная кислота, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Специалист пояснил, что ее легко изготовить в домашних условиях, в отличие от других видов кислот.