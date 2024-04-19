Названы вероятные причины крушения Ту-22М3 над Ставропольем Военэксперт Матвийчук: Ту-22М3 мог упасть из-за проблем с электропроводкой

Военэксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, Ту-22М3 упал над Ставропольем из-за проблем с электропроводкой или неполадок в двигателях. Он не исключил, что одной из причин выхода из строя оборудование является длительная эксплуатация Ту-22М3. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Предположу, что Ту-22М3 упал из-за неполадок в электропроводке, из-за замыкания. Кроме того, не исключу, могли возникнуть проблемы с двигателями. Понимаете, эти самолеты на вооружении российской, а до этого советской армий стоят десятки лет. У любого самолета, особенно боевого, как бы его не модернизировали, ресурс ограниченный, — считает Матвийчук.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил смерть третьего члена экипажа самолета Ту-22М3. Он отметил, что на месте происшествия продолжаются спасательные работы, четвертый пилот еще не найден. По его словам, несколько членов экипажа успели катапультироваться при падении воздушного судна.

В Минобороны России до этого подтвердили, что Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае. По данным ведомства, бомбардировщик направлялся на аэродром базирования после выполнения боевой задачи, боекомплекта на борту не было. Предварительной причиной крушения в МО назвали техническую неисправность, начато расследование.