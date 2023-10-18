Названы вероятные причины госпитализации россиянина после употребления пива Врач Шуров заподозрил сильное опьянение у петербуржца, впавшего в кому от пива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербуржец, который впал в кому после употребления пива, мог выпить слишком много спиртного и получить алкогольное отравление, заявил в беседе с NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров. Кроме того, возможен вариант, что мужчина купил напиток ненадлежащего качества, добавил врач.

По его словам, история сама по себе очень странная, и определенно в рамках расследования будет сделано токсикологическое исследование. Нарколог напомнил, что само по себе пиво — это слабый раствор этанола, поэтому, возможно, петербуржец купил какое-то контрафактное пиво, или речь идет об очень большой дозировке.

Сам факт того, что он находится в коме, говорит о том, что произошло очень серьезное отравление в результате злоупотребления алкоголем или народными средствами, которыми его пытались поднять, как говорит жена. Возможно, он рассказал лишь о пиве, а на самом деле пил гораздо больше, — предположил врач.

Также, по словам Шурова, важно понимать, что у мужчины может быть алкогольная зависимость, а жены часто приуменьшают степень проблемы в таких ситуациях. Чисто теоретически, как отметил нарколог, от небольшого количества пива человек в кому впадать не должен.

О том, что житель Петербурга впал в кому после того, как выпил пиво, стало известно ранее. К врачам обратилась супруга пострадавшего, которая обнаружила мужа на кухонном полу без сознания. Сквозь полуобморочное состояние мужчина рассказал жене, что употреблял алкогольный напиток накануне вечером. Где именно он покупал пиво и какого сорта оно было, пока неизвестно. В настоящий момент мужчина находится в реанимации с острым отравлением и в коме.