Стало известно, изменится ли ситуация в зоне СВО после инаугурации Путина Военэксперт Шарковский: инаугурация Путина не повлияет на ситуацию в зоне СВО

Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Владимир Путин

Военный эксперт Александр Шарковский предположил в разговоре с NEWS.ru, что после инаугурации президента России Владимира Путина ВС РФ не станет форсировать события в зоне СВО. Собеседник не исключил, что у Генштаба ВС РФ «выжидательная позиция».

Предположу, что после инаугурации Путина не стоит ждать изменений, связанных с СВО. Скорее всего, у Генштаба ВС РФ выжидательная позиция. Идет методичное поражение позиций ВСУ, включая бомбовые и ракетные удары по тылам. Не исключу, что ВС РФ продолжат выбивать личный состав ВСУ, — считает Шарковский.

Ранее стало известно, что Генштаб РФ начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Военный эксперт из Британии Александр Меркурис допустил, что так власти РФ дают четкий ответ на высказанное в Европе намерение ввести армии НАТО на Украину.

Предстоящие военные учения России по применению нестратегического ядерного оружия призваны остудить «горячие головы» на Западе, заявляли в МИД страны. Их следует рассматривать в контексте недавних заявлений официальных лиц западных стран.

Поскольку Вашингтон открыто и явно встал на путь размещения вооружений в разных частях мира, Россия начнет работы по созданию ракетных комплексов средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия Соединенных Штатов, заявили в МИД РФ. Это не займет много времени, предупредили в международном ведомстве.