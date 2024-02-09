Названы венерические заболевания, от которых не спасет презерватив Гинеколог Близнюк: презерватив не спасет от сифилиса, герпеса и папилломы

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Презерватив не спасет от сифилиса, генитального герпеса, вируса папилломы человека (ВПЧ), контагиозного моллюска и ряда других заболеваний, рассказала NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, гинеколог Елена Близнюк. Она отметила, что данные инфекции передаются и через слюну, и через бытовые контакты.

Сифилис. Достаточно контакта с шанкром, в том числе во время поцелуя, если образование расположено во рту. Риск возрастет, если использовать предметы личной гигиены зараженного. Когда нет внешних проявлений, инфекция может передаваться при повреждении кожи. Достаточно взять использованную зубочистку с кровью и проникнуть ею под десну, чтобы бактерии попали в организм, — добавила эксперт.

Медик напомнила, что генитальный герпес может передаваться при контакте с характерными для недуга пузырьками с жидкостью, так как именно они содержат микроорганизмы, вызывающие заболевание. По ее словам, от ВПЧ презерватив также может и не спасти, так как вирус не локализован в определенной части тела и передается через кожный контакт.

Контагиозный моллюск. Внешнее проявление заболевания — белая или розоватая сыпь, которая появляется на месте проникновения вируса. Эта инфекция может быть локализована как в области гениталий, так и на лобке, в промежности или нижней части живота. Во время близкого контакта микроорганизмы способны проникать через кожу здорового человека, — подытожила Близнюк.

Ранее дерматовенеролог Юлия Галлямова рассказала, что вероятность заразиться бытовым сифилисом через предметы ничтожно мала. При этом, по ее словам, полностью исключить такую возможность можно только после анализов.