Названы важные действия при покупке подержанного автомобиля

https://static.news.ru/photo/185c89cc-a18d-11eb-b1c5-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Покупка автомобиля с пробегом должна проходить с выполнением нескольких обязательных шагов.

Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин считает , что их всего восемь. Во-первых, необходимо убедиться, что бюджет на покупку соразмерен средней рыночной цене приглянувшейся машины. Сравнить предложения можно на популярных специализированных площадках.

Также следует проверить юридическую «чистоту» автомобиля. Историю его владения помогут узнать соответствующие ресурсы, VIN-номера и документы на машину.

Колодочкин считает важной проверку состояния кузова. По его мнению, обращать внимание следует на такие особенности: зазоры кузовных элементов, цвет и тон кузова, дату производства фар, стёкол, ремней безопасности и других комплектующих, крепёж съёмных кузовных элементов, наличие и оригинальность герметика, сварку в местах соединения панелей кузова, дверные уплотнители и прочие резинки.

Четвёртым шагом должен стать осмотр подкапотного пространства с оценкой уровня всех технических жидкостей, наличия течей, запотеваний. Далее необходимо проверить электрику автомобиля.

Имеется в виду то, что можно проверить «методом тыка»: работают ли лампы, подогревы, стеклоподъёмники, кондиционер, стеклоочистители, — подчеркнул Колодочкин.

Он также настаивает на компьютерной диагностике, поскольку она позволит оценить работоспособность датчиков, исправность исполнительных механизмов. Тест-драйв, уверен эксперт, тоже обязателен.

Хорошо бы оценить разгонную динамику, работу тормозов и подвески, наличие посторонних звуков. При этом необязательно сидеть за рулём: пусть вас покатает продавец, — советует эксперт.

Последним моментом при покупке является правильное оформление договора купли-продажи автомобиля, добавил Колодочкин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «перекупов» с каждым годом становится всё меньше, однако по-прежнему остаётся риск приобрести «ведро с болтами» под видом хорошо сохранившейся машины. Об этом NEWS.ru рассказал автоэксперт Андрей Ломанов. По его словам, перекупщика легче всего определить по документам — зачастую они не вписывают себя в ПТС. Если же недобросовестный продавец всё же «засветился» на бумаге, должен насторожить предельно короткий период владения автомобилем.