Названы важные действия при покупке подержанного автомобиля

Покупка автомобиля с пробегом должна проходить с выполнением нескольких обязательных шагов.
Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин
Также следует проверить юридическую «чистоту» автомобиля. Историю его владения помогут узнать соответствующие ресурсы, VIN-номера и документы на машину.
Колодочкин считает важной проверку состояния кузова. По его мнению, обращать внимание следует на такие особенности: зазоры кузовных элементов, цвет и тон кузова, дату производства фар, стёкол, ремней безопасности и других комплектующих, крепёж съёмных кузовных элементов, наличие и оригинальность герметика, сварку в местах соединения панелей кузова, дверные уплотнители и прочие резинки.
Четвёртым шагом должен стать осмотр подкапотного пространства с оценкой уровня всех технических жидкостей, наличия течей, запотеваний. Далее необходимо проверить электрику автомобиля.
Имеется в виду то, что можно проверить «методом тыка»: работают ли лампы, подогревы, стеклоподъёмники, кондиционер, стеклоочистители, — подчеркнул Колодочкин.
Он также настаивает на компьютерной диагностике, поскольку она позволит оценить работоспособность датчиков, исправность исполнительных механизмов. Тест-драйв, уверен эксперт, тоже обязателен.
Хорошо бы оценить разгонную динамику, работу тормозов и подвески, наличие посторонних звуков. При этом необязательно сидеть за рулём: пусть вас покатает продавец, — советует эксперт.
Последним моментом при покупке является правильное оформление договора купли-продажи автомобиля, добавил Колодочкин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «перекупов» с каждым годом становится всё меньше, однако по-прежнему остаётся риск приобрести «ведро с болтами» под видом хорошо сохранившейся машины. Об этом NEWS.ru рассказал автоэксперт Андрей Ломанов. По его словам, перекупщика легче всего определить по документам — зачастую они не вписывают себя в ПТС. Если же недобросовестный продавец всё же «засветился» на бумаге, должен насторожить предельно короткий период владения автомобилем.