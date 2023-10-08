Названы важнейшие продукты для мужского здоровья Гинзбург: для поддержания мужского здоровья нужно есть зелень, овощи и гречку

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Для поддержания и укрепления мужского здоровья следует употреблять в пищу зелень, овощи, фрукты и гречку, рассказал в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он призвал представителей сильного пола также есть больше орехов и злаков.

Мужчины едят мало зелени, уделяют недостаточно внимания злакам, грубому хлебу и не считающейся «мужской» едой гречке. Поэтому у них мало магния и витаминов группы В, гармонизирующих состояние психоэмоциональной сферы, улучшающих обмен веществ и препятствующих развитию атеросклероза, — сказал Гинзбург.

Он добавил, что мужчинам также следует включать в рацион больше жирной морской рыбы и устриц. Кроме того, для здоровья нужны хорошие растительные жиры, которыми богаты оливковое и льняное масла, тыква и свекла, а также орехи. Последние послужат также источником магния, цинка и селена, отметил диетолог.

Гинзбург подчеркнул, что для мужского здоровья очень вредна соль. Он призвал ограничить ее потребление и привыкнуть к новым минимальным количествам. Кроме того, по словам врача, здоровью мешают плохие жиры, которые содержатся в чипсах и выпечке маргарин, и плохие белки, получаемые организмом из-за употребления красного мяса, сосисок, сарделек и колбас.

Ранее член профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская рассказала, что темный шоколад и зеленый чай помогут улучшить самочувствие и даже продлить жизнь, так как богаты флавоноидами. По ее словам, эти вещества, которые содержатся и в других продуктах, также способны защитить человека от хронических заболеваний.