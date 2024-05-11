Названы важнейшие города Харьковской области, которые может взять Россия Дандыкин: главное для ВС РФ под Харьковом — взять Изюм, Купянск и Балаклею

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что важнейшими для ВСУ городами Харьковской области, кроме самого Харькова, являются Изюм, Купянск, Балаклея, Змиев и Чугуев. Он не исключил, что взятие под контроль Россией Купянска позволит ВС РФ выйти в тыл харьковской группировки ВСУ.

Кроме Волчанска, в Харьковской области важнейшими крупными населенными пунктами являются Балаклея, Купянск, Изюм, Лиман, Донец, Лозовая, Южный, Дергачи, Змиев, Чугуев и другие. Это важнейшие стратегические точки для ВСУ, там они будут упираться изо всех сил. Если Купянск Украина потеряет, то ВС РФ могут выйти в тыл харьковской группировки ВСУ, — считает Дандыкин.

Главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто ранее заявил, что главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны. По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.