Названы варианты получения среднего образования вне школы Среднее образование вне школы можно получить на заочном, семейном или надомном обучении

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Девочка занимается уроками у себя дома

В России существует три варианта получения образования вне школы — это семейное, надомное или заочное обучение, сообщает «Парламентская газета». В первом случае ребенок изучает школьные предметы самостоятельно при помощи репетиторов, а в школе только сдает выпускные экзамены и получает аттестат. На заочном обучении ребенок осваивает программу самостоятельно, но все равно пишет в школе проверочные работы и изучает стандартную программу. Возможность обучения на дому предоставляется только детям с серьезными заболеваниями.

Дети с серьезными проблемами со здоровьем могут перейти на надомное обучение, при этом продолжая заниматься со своими учителями. Согласно разъяснениям Минпросвещения, для этого родителям необходимо получить заключение медицинской организации о том, что у их ребенка есть заболевание из перечня Минздрава, дающее право на такую форму получения образования, — пишет издание.

Таким ученикам составляется индивидуальный учебный план, в который входят только основные школьные предметы. Школы при этом должны проводить промежуточные и итоговые экзамены для выдачи аттестата, обеспечивать ученика всеми необходимыми учебниками, а также двухразовым горячим питанием.

Семейное обучение подразумевает самостоятельную организацию учебного процесса со стороны родителей. Они должны уведомить департамент образования о переходе на такую форму обучения за 15 дней до отчисления из школы. Ребенка при этом все равно придется прикрепить к образовательному учреждению для сдачи итоговых экзаменов в 9-м и 11-м классах и для возможности получить аттестат.

При заочном обучении школьник также занимается дома, но должен изучать предметы по стандартной программе, соблюдая сроки и график аттестаций. Ответственность за качество получаемого ребенком образования также остается на школе, поэтому для перехода на такую форму обучения необходимо получить от нее согласие, которое могут и не выдать.

Ранее были названы изменения, которые затронут школы в новом учебном году: начнут действовать новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), отечественную историю будут изучать уже с первого класса, а в старших введут дополнительные курсы по программированию. Также будет установлено время, которое учащиеся могут проводить за домашней работой.