Названы варианты ответов России на снаряды с обедненным ураном Военный эксперт Литовкин: РФ может ответить снарядами с вольфрамом на боеприпасы с ураном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, чем российские войска могут ответить на применение западных снарядов с обедненным ураном. По его словам, которые приводит РЕН ТВ, у России есть несколько вариантов.

В частности, это снаряды с вольфрамом, которые производятся для танков. Они пробивают броню любой толщины и не оставляют после себя радиоактивную пыль, как в случае с боеприпасами с обедненным ураном.

Это англичане или американцы ставят урановый сердечник, потому что он дешевле вольфрамового. Тем более вольфрама у них нет, так как вольфрам — редкоземельный металл. А мы ставим в сердечник вольфрам. Он броню пробивает, но не оставляет радиационной пыли и не заражает местность, — пояснил эксперт.

Российские солдаты не допустят, чтобы Украина получила такие снаряды, уверен Литовкин. Москва не раз предупреждала, что вагоны с британскими боеприпасами станут законной целью для ВС РФ, поэтому ракеты с ураном не попадут в руки украинских военных.

Литовкин обратил внимание на то, почему Британия передает Киеву снаряды, оставляющие после себя радиоактивную пыль. Они будут применяться не на территории королевства. А то, что Украина может повторить югославский сценарий, Лондон совершенно не волнует, считает он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве есть чем ответить на применение британских снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что у страны сотни тысяч таких боеприпасов, но она их не применяет.