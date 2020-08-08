Названы вакансии с зарплатой от 300 тысяч рублей

Специалисты сервиса HeadHunter опубликовали самые высокооплачиваемые вакансии в России за август. Больше всего работодатели готовы платить соискателям на должность E-commerce директора и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями в Москве — 500 тысяч рублей.
Больше 350 тысяч рублей могут получать руководитель строительного объекта на Дальнем Востоке и менеджер по развитию торговли в Набережных Челнах.
На зарплату в 300 тысяч рублей могут рассчитывать Android-разработчик в Москве, директор обособленного подразделения в Ханты-Мансийском автономном округе и директор по маркетингу в Ульяновске.
Как
Как ранее писал NEWS.ru, аналитики Института прогрессивного образования выяснили, что легче всего найти подработку тем, кто может вести работу в удалённом режиме: это специалисты в области электронной торговли, администраторы, онлайн-консультанты, менеджеры интернет-магазинов и копирайтеры.
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