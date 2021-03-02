Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Москве

https://static.news.ru/photo/58e6627c-14b9-11ea-888f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Ветеринар по вызову и монтажник стальных дверей — такие вакансии являются самыми высокооплачиваемыми в Москве. По данным сервиса «Работа.ру», специалисты означенного профиля ежемесячно могут зарабатывать до 300 тысяч рублей.

Результаты исследования сервиса приводит РИА Новости.

Так, в задачу ветеринара по вызову входит выезд на дом к клиенту, диагностика и лечение животных. При этом специалист должен иметь профильное высшее образование и опыт работы не менее 1 года. Также эта деятельность подразумевает сменный график работы.

От монтажника стальных дверей требуется не менее трёх лет профессионального опыта и наличие собственных инструментов, а также готовность к ненормированному рабочему дню.

Кроме того, по данным сервиса, зарплаты до 250 тысяч рублей в месяц в столице предлагают дизайнеру интерьера с опытом работы от трёх лет, специалисту по тендерам с годичным опытом и специалистам сферы IT. От 200 тысяч в месяц может заработать врач-дерматокосметолог с опыт работы по профилю не менее 5 лет.

До 200 тысяч рублей в месяц могут зарабатывать программист 1С с опытом работы от 5 лет и зубной техник — керамист. К этому специалисту требований по опыту работы не предъявляется, однако он должен иметь необходимые навыки: знать контурирование и уметь создавать цвет с помощью керамических масс.

Ранее эксперт назвал способ получать пенсию в 50 тысяч рублей. Об этом писал NEWS.ru.