Названы уважительные причины для неявки в военкомат по повестке «Объясняем.рф»: утрата трудоспособности является уважительной причиной для неявки в военкомат по повестке

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

На портале «Объямняем.рф» рассказали, какие причины считаются уважительными для неявки в военкомат при получении повестки. В их числе утрата трудоспособности гражданина, тяжелое состояние здоровья близкого родственника либо его участие в похоронах, а также препятствие, возникшее не по воле призывника.

Уважительными причинами неявки в военкомат по повестке считаются: утрата трудоспособности, связанная с заболеванием или увечьем гражданина; тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие), — говорится в сообщении.

Также призывной комиссией в качестве уважительных могут быть признаны и иные причины, рассмотрение подобных дел производится в индивидуальном порядке. В публикации отмечается: чтобы доказать наличие уважительной причины, нужно предоставить подтверждающий документ. По окончании действия причины гражданин должен сразу же без повестки явиться в военкомат.

Ранее в Минобороны рассказали, что за неявку в военкомат по повестке уголовное наказание не предусмотрено. Однако можно получить штраф от 500 рублей до трех тысяч. Таким образом в ведомстве ответили на вопрос, что делать человеку, если ему пришла повестка, а он находится за границей.

В Минобороны разъяснили, что гражданин является мобилизованным и получает права и обязанности военнослужащего только после прибытия в военный комиссариат, прохождения медицинского освидетельствования, решения мобилизационной комиссии и издания соответствующего приказа. Если гражданин уклоняется от службы в армии уже после этого, для него может наступить ответственность по недавно принятой 337-й статье УК РФ, добавили в ведомстве.