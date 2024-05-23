Названы условия для смягчения участи обвиняемого во взятке Шамарина Юрист Русяев: госнаграды и вероятное принуждение могут смягчить участь Шамарина

Государственные награды и вероятное принуждение при совершении преступления могут смягчить наказание обвиняемому в получении взятки замначальнику Генштаба ВС РФ Вадиму Шамарину, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт уточнил, что напрямую заслуги перед государством не могут повлиять на участь арестованного, но их наличие будет рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами.

В соответствии со ст. 61 УК РФ при назначении наказания могут учитываться следующие смягчающие обстоятельства: совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо материальной, служебной или иной зависимости и наличие государственных наград и заслуг перед государством. Напрямую это не прописано, однако их наличие оценивается судом в совокупности с другими обстоятельствами, — пояснил юрист.

Кроме того, как отметил Русяев, на решение суда может повлиять наличие на иждивении малолетних детей или лиц, нуждающихся в уходе. Юрист подчеркнул, что суд учитывает эти обстоятельства и может назначить более мягкое наказание либо не применять дополнительное наказание.

Шамарин ранее был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Дело генерал-лейтенанта рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. В доме Шамарина прошли обыски, сам он был доставлен на допрос.