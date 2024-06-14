Названы условия для смягчения наказания сбившему 10 человек в Благовещенске Адвокат Исаев: наличие детей смягчит наказание виновнику ДТП в Благовещенске

Фото: t.me/sledcom_press*

Если у водителя минивэна, сбившего 10 человек в Благовещенске, есть малолетние дети, ему могут смягчить наказание, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Эксперт уточнил, что также к смягчающим вину обстоятельствам относится наличие статуса ветерана боевых действий у обвиняемого, если он им располагает.

Что касается смягчающих вину обстоятельств, то их перечень не является исчерпывающим. К ним, безусловно, относится наличие малолетних детей, а также, как показывает судебная практика, может относиться и статус ветерана боевых действий у обвиняемого, если тот им располагает, — отметил адвокат.

Исаев подчеркнул, что к иным факторам относятся наличие родственников-инвалидов на иждивении и участие в благотворительной деятельности. При этом адвокат добавил, что отнесение всех этих условий к смягчающим обстоятельствам происходит по усмотрению суда.

Если имеют место иные факты, например, родственники-инвалиды на иждивении, активное занятие благотворительной деятельностью, то отнесение либо неотнесение их к смягчающим обстоятельствам происходит исключительно на усмотрение суда, — заключил эксперт.

Ранее появилось фото виновника жесткой аварии в Благовещенске, в результате которой погибли двое подростков и взрослая женщина. Пьяный водитель минивэна, который вылетел на тротуар прямо в толпу, сначала пытался сделать вид, что его вины в ДТП нет. Позднее мужчина начал утверждать, что у него отказала педаль тормоза.