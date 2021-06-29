Названы условия прохождения диспансеризации россиян

Проведение ежегодной диспансеризации населения имеет определённый порядок. Как сообщают «Народные Новости», в российском законодательстве не фиксируется, каким образом граждане должны получать направление на бесплатное обследование. Поэтому в первую очередь необходимо позвонить в поликлинику, чтобы уточнить условия.

Также это можно выяснить у врача общей практики. Кроме того, гражданам рекомендуется заранее заполнить анкету с жалобами, личным анамнезом и сведениями о наличии вредных привычек.

Диспансеризация проходит в два этапа. На первичном терапевт фиксирует основные показатели веса, роста, давления, сдаётся анализ крови. Также необходимо будет пройти флюорографию и посетить гинеколога, уролога, стоматолога, кардиолога и окулиста.

Вторичное посещение поликлиники подразумевает приём у узких специалистов и пересдачу анализов при выявлении отклонений по результатам первичного этапа. После прохождения диспансеризации выдаётся паспорт здоровья с рекомендациями по итогу проведённых обследований.

Если первый этап обследования, как правило, занимает от трёх до шести часов, то второй может растянуться до шести дней.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, что россияне, которые перенесли COVID-19, смогут с 1 июля пройти углублённую диспансеризацию.