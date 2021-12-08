Названы условия принятия законов о QR-кодах

Власти примут решение о введении в России обязательных QR-кодов, исходя из данных о коллективном иммунитете в стране. Пока же федеральный центр не определился, стоит ли принимать законы о QR-кодах из-за массового недовольства граждан. Об этом РБК сообщили источники, знакомые с обсуждением вопроса.

Финальное решение по ним будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации — уровня коллективного иммунитета от коронавируса, темпов вакцинации, показателей смертности и так далее, — отмечается в материале.

По данным закрытых социологических исследований, об отрицательном отношении к введению QR-кодов сообщили около двух третей россиян, и принятие законопроектов в их нынешнем виде способно сказаться на рейтинге правящей партии. По словам источника, принимающего участие в обсуждении законопроектов, они с большой долей вероятности будут приняты во всех трёх чтениях, но дальнейшая их перспектива неясна.

Кроме того, в них могут внести поправки, согласно которым можно будет получать QR-коды на основании наличия антител, а также разрешить посещать общественные места и передвигаться на транспорте на основании отрицательного ПЦР-теста не только во время переходных периодов, но и во время действия ограничительных мер.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что коммунисты попытаются сорвать принятие правительственных законопроектов о QR-кодах, организовав масштабные уличные акции в Москве и регионах страны. Он также отметил, что планируется сбор подписей под обращениями к президенту с требованием отказаться от QR-кодов. Критики отмечают, что из-за QR-кодов пострадает в том числе бизнес.