Названы условия, при которых убийца Еговцева может избежать тюрьмы Юрист Русяев: убийца Еговцева может избежать тюрьмы в случае невменяемости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убийца заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева может избежать тюремного срока в том случае, если он будет признан невменяемым, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт подчеркнул, что, если у подозреваемого обнаружат тяжелые психические расстройства, его могут освободить от уголовной ответственности. В таком случае, по словам юриста, к нему применят принудительные меры медицинского характера.

В данном случае речь может идет о преступлении, совершенном в состоянии невменяемости. Если будет установлено, что преследователь страдал тяжелым психическим расстройством и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими, то он может быть освобожден от уголовной ответственности. Вместо этого к нему могут быть применены принудительные меры медицинского характера, — пояснил Русяев.

Ранее стало известно, что за два часа до гибели Еговцев звонил в полицию и просил защитить его от преследования. Около 23:00 6 июня зампред «Зова народа» заявил правоохранителям, что у подъезда в Лобне его караулит мужчина, который угрожает ему.

В «Зове народа» до этого подтвердили факт убийства Еговцева. Там отметили, что молодой человек получил ножевые ранения около дома, в котором жил.