Названы условия, при которых грипп приводит к госпитализации Иммунолог Ярцева: человека с гриппом могут госпитализировать из-за развития ряда осложнений

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Заражение вирусом гриппа может привести к госпитализации пациента при развитии осложнений, среди которых кровохаркание, боль в грудной клетке и длительная повышенная температура, сообщила URA.RU врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она подчеркнула, что для того, чтобы человека положили в больницу, обычный недуг должен перерасти во что-то большее. Например, должна начаться двусторонняя пневмония.

То есть, чтобы это не была просто температура или ломота в теле. Это уже затяжная история и у человека появились признаки кровохаркание, боль в грудной клетке, кашель, и длительно сохраняющаяся температура. Эти проявления являются красными флагами для того, чтобы обратиться к врачу, — заметила врач.

Иммунолог сказала при этом, что уже после появления первых признаков болезни пациента могут госпитализировать. Срок после заражения может быть незначительным, уточнила Ярцева, но речь обычно идет о пяти днях и более.

Ранее вирусолог Павел Волчков рассказал, что при поражении вирусом гриппа центральной нервной системы больной, скорее всего, умрет. Эксперт пояснил, что нервная система — последний рубеж при заболевании гриппом. По его словам, если вирус преодолел гематоэнцефалический барьер, то это означает, что пациент имеет очень тяжелую инфекцию.

Специалист отметил, что для поражения нервной системы вирусу гриппа необходимо преодолеть верхние дыхательные пути, кровоток, а также прочие органы и ткани.