Названы условия, при которых блогера Сардарова привлекут к ответственности Адвокат Жорин: Сардарова вряд ли признают виновным в пропаганде веселящего газа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Амиран Сардаров

Адвокат Сергей Жорин объяснил NEWS.ru, что судьба блогера Амирана Сардарова, которого общественники обвинили в пропаганде веселящего газа, будет зависеть от объективности проверки полиции. Он предположил, что звезда все же сможет отстоять свои права и выстроить неплохую защиту.

Есть несколько вариантов развития ситуации. Если полиция начнет проверку по данному факту, то Сардарова необходимо будет опросить. Далее будет назначаться экспертиза, которая должна будет изучать это видео блогера. Такие экспертизы — отдельный вид искусства, мы помним потрясающую ботаническую экспертизу, которая была проведена по татуировке [рэпера] Моргенштерна, — отметил эксперт.

Жорин напомнил, что результаты экспертизы не показали в песне Моргенштерна пропаганду наркотиков, поэтому правоохранители решили назначить ботаническую — по его татуировке на груди. В ней специалисты увидели коноплю, однако ученые опровергли эту версию, отметив, что за коноплю можно принять за другие растения, добавил он.

Но это не остановило никого из органов, проводящих проверку. Поэтому, возвращаясь к вопросу Сардарова, здесь будет многое зависеть от того, насколько объективно все будет проводиться. Я думаю, что Амиран сможет отстоять свои права и выстроить неплохую позицию, — заключил Жорин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Сардарова требуют привлечь к ответственности за пропаганду веселящего газа. По данным источника, он опубликовал в «Дневнике хача» 49-минутное видео, где дышит шариками и плачет.

Позже психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что Сардаров рисковал здоровьем и жизнью, когда вдыхал на видео веселящий газ. По словам эксперта, блогер мог потерять сознание, удариться и получить серьезные травмы, учитывая, что употреблял закись азота в одиночку.