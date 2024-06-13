Названы условия передачи Лазаревой в руки российского правосудия Юрист Русяев: Лазареву выдадут России только при достаточных основаниях

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), объявленную в розыск, выдадут России только в том случае, если будут достаточные основания, рассказал юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru он предположил, что такой исход вряд ли возможен.

Выдача Лазаревой России вероятна при условии достаточных оснований со стороны запрашивающей страны и отсутствия препятствий со стороны государства задержания. Однако окончательное решение принимается с учетом всех обстоятельств конкретного случая — и так можно сказать, что выдача вряд ли состоится, — пояснил юрист.

По словам Русяева, вопрос задержания Лазаревой за пределами страны регулируется международным и национальным законодательствами о выдаче лиц для уголовного преследования. Эксперт напомнил, что Россия является участницей многих соглашений об экстрадиции. Он подчеркнул, что для выдачи телеведущей необходимо, чтобы был зафиксирован факт совершения преступления, караемого по законам двух стран.

Решение об экстрадиции будет приниматься компетентными органами выдающей страны на основе национального законодательства и международных обязательств. При этом необходимо учитывать возможные проблемы в связи с признанием Лазаревой иноагентом в РФ, что может быть воспринято некоторыми государствами как политическое преследование. В связи с этим выдача крайне маловероятна, — добавил Русяев.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее заявил, что Лазарева и ее бывший муж телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продались Западу и фонду бизнесмена Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Общественник отметил, что они нигде не нашли себя.