Названы условия онлайн-покупки рецептурных лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С марта 2023 года жителям Москвы, Подмосковья и Белгородской области станет доступна услуга дистанционной покупки лекарств по рецепту. Об особенностях таких продаж пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Воспользоваться услугой смогут не все пациенты, а только те, кому при личном посещении оформил электронный рецепт врач. Разрешение на онлайн-торговлю безрецептурными препаратами было одобрено Госдумой в 2020 году в период пандемии. Сейчас депутаты внесли поправки в закон об обращении лекарственных средств, разрешающие онлайн-продажу рецептурных лекарств.

На испытание нового формата отводится три года, в эксперименте участвуют только пилотные регионы. Дистанционная покупка начинается с посещения врача. Он оформляет электронный рецепт и размещает его в федеральной базе. У пациента при этом должен быть личный кабинет на «Госуслугах». Поддельные рецепты в базу попасть не могут.

Доступ к базе получают сотрудники аптек. Бумажный рецепт при этом тоже отражается в федеральной базе. Покупатель при обращении в аптеку по телефону или через интернет должен назвать свою фамилию и заказать нужные препараты. После сверки с базой провизоры оформляют заказ и передают лекарство курьеру, при этом доставка является платной.

При получении заказа покупатель должен показать паспорт и письменно подтвердить, что лекарство доставлено по назначению. Требования к онлайн-продаже остаются прежними: информация о лекарстве должна быть достоверной, а препарат на сайте обязаны презентовать при помощи 3-D модели.

Не продадут дистанционно наркотические, психотропные и сильнодействующие лекарства, препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%, радиофармацевтические и иммунобиологические средства. Также под ограничения попадают медикаменты, которые требуют специального температурного режима хранения и доставки, и лекарства, изготовленные самими аптеками.

Ранее сообщалось, что дистанционная продажа лекарств должна обеспечить дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства на аптечном рынке и позволить повысить доступность лекарственных препаратов.