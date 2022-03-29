Названы условия для появления новых программистов в России

России нужны новые программисты взамен уехавших и их следует поддержать тремя льготами, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко «Радио 1». Это отмена налога на добавленную стоимость (НДС) и единого социального налога (ЕСН), а также защита от службы в армии.

Я уверен, что из тех программистов, кто сейчас уехал, вернётся мизер. И государству надо прямо сейчас растить новых. И для этого IT-сфере от государства нужно только три меры поддержки: отменить НДС, отменить ЕСН и давать бронь от армии. Надо, чтобы бронь давала сама IT-компания, и не по образованию, а по должности. Потому что в этой сфере людей с профильным образованием 10–20%, не больше, — сказал Клименко.

При таких условиях молодые специалисты не будут поступать в вузы, а пройдут курсы и устроятся программистами в 17–18 лет. Клименко также предложил отдать разработку учебных программ для вузов самим IT-компаниям, чтобы студенты получали нужные работодателю знания.

Ранее сообщалось, что IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием получат отсрочку от армии. Также это коснётся сотрудников российских IT-компаний с рабочим стажем менее одного года при условии, что они окончили вуз за год до вступления в должность. Такое постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.