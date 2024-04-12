Названо иностранное ведомство, способное задержать правнучку Чкалова Заслуженный юрист РФ Соловьев: Интерпол может задержать правнучку Чкалова

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Дарья Богданова

Правнучку Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову способен задержать Интерпол по запросу России, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Эксперт усомнился, что Бельгия, где проживает Богданова, выдаст Москве фигурантку уголовного дела. Собеседник напомнил, что это не мешает РФ проводить расследование уголовного дела по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности).

Это тяжкое преступление. РФ может вести следствие. То, что Богданова проживает в Бельгии, не мешает Москве проводить предварительное следствие и объявить ее в федеральный и международный розыск. Конечно, из Бельгии ее никто не выдаст. Но если Интерпол примет наш запрос к ее розыску, задержанию и ее поездке в страну, где действуют соглашения Интерпола, она будет задержана. Это реальные правовые механизмы, — отметил Соловьев.

Ранее представитель Международного мемориального фонда «Чкалов» и правнук летчика Игорь Чкалов заявил, что семья не разделяет позицию Богдановой. По его словам, у родственников с ней практически нет связи.

Правнучка Героя СССР до этого призвала нанести ядерный удар по Москве. Девушка выразила готовность проспонсировать такую атаку на российскую столицу. При этом, отметила она, ее не пугают жертвы такой атаки, несмотря на то, что в Москве у нее живут мама и бабушка.