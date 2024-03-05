Названы универсальные подарки женщинам-коллегам на 8 Марта Эксперт Желябина: женщинам-коллегам на 8 Марта можно подарить цветы или сладости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Универсальными подарками коллеге в Международный женский день являются цветы и сладости, заявила начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина в беседе с РИАМО. Кроме того, можно порадовать женщину-коллегу подарочным сертификатом в магазин косметики или маркетплейсы, добавила она.

По возможности при выборе подарка для женщины-коллеги стоит учитывать ее интересы и предпочтения. Однако если такой возможности нет, существуют универсальные варианты презентов, которые наверняка будут уместны. Подходящим выбором для коллеги могут стать цветы, — сказала Желябина.

Она пояснила, что лучше выбирать нежные и элегантные букеты и избегать «кричащих» композиций. Еще одним универсальным вариантом для поздравления коллеги Желябина назвала сладкие подарки. По ее словам, шоколадные наборы, фрукты в шоколаде или коробка конфет вызовут положительные эмоции и помогут создать атмосферу радости и тепла.

Ранее специалисты Управления Россельхознадзора посоветовали в подарок женщинам на 8 Марта выбирать букеты с полураскрытыми цветами. Распустившиеся бутоны будут выглядеть роскошнее, но простоят недолго, объяснили они.