Названы улучшающие цвет лица продукты Диетолог Богданова назвала улучшающие цвет лица продукты

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Чтобы придать коже лица более здоровый и свежий вид, россиянам следует пить больше теплой воды, так как обезвоживание приводит к сухости кожи и появлению морщин, заявила диетолог Зоя Богданова. Она также посоветовала в беседе с Lenta.ru есть по несколько цитрусовых в день, так как в этих фруктах содержится витамин С.

Главное — помнить, что все хорошо в меру, а переизбыток любого полезного вещества вреден. Для улучшения цвета лица одного-двух цитрусов в день вполне достаточно, — подчеркнула Богданова.

Диетолог также порекомендовала добавить в рацион мясо и рыбу высокого качества, так как эти продукты содержат коллаген, необходимый для поддержания тонуса кожи. Вегетарианцы, в свою очередь, могут есть больше семечек и злаков, содержащих растительный белок. По словам Богдановой, плоды авокадо богаты полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е, который также способствует улучшению цвета лица.

Авокадо увлажняет кожу, ускоряет восстановительные процессы, дает энергию для регенерации и борется с морщинами, — резюмировала она.

Ранее диетолог Оксана Михалева заявила, что включение авокадо в рацион поможет сделать волосы блестящими, кожу бархатистой, а также снизит риск развития рака кишечника. Она добавила, что несмотря на калории в продукте, они представлены очень полезными жирами. По словам эксперта, они предотвращают развитие атеросклероза сосудов, а также защищают организм от хронического воспаления.