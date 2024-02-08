Названы уловки Украины и НАТО для разоблачения планов ВС России Военэксперт Дандыкин: Украина с НАТО могут попытаться спровоцировать Россию

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ при поддержке НАТО могут пойти на уловки, чтобы спровоцировать Россию на выгодные для Запада действия. По мнению эксперта, противник попытается вынудить Москву выдать свои планы.

Они попытаются спровоцировать Россию на действия, выгодные самому Западу. Хотят, чтобы мы сами выдали свои планы. Скорее всего, Киев также продолжит попытки наступать на различных направлениях, пытаясь выиграть время для завершения строительства укрепрайонов и линий обороны, чтобы окончательно уйти под землю. Нельзя им этого позволить, — заявил Дандыкин.

При этом эксперт упомянул, что на Западе и Украине усиленно говорят о якобы возможном наступлении ВС РФ сразу на Киев и Одессу. По его мнению, данные заявления носят провокационный характер.

Между Россией и НАТО идет борьба — кто кого передумает. Любой наш удар по ВСУ должен быть неожиданным. Нельзя делать то, чего ожидает от нас Киев, — сказал эксперт.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что заявления о бесполезности советского оружия, переданного Украине другими странами, являются мифом. По его словам, бывшие партнеры СССР обладают запасами танков Т-55, БМП-1, БМП-2, а также ПЗРК «Стрела» — эти виды вооружений представляют опасность даже для самой современной армии.