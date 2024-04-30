Названы уловки мошенников, которые могут появиться на майские праздники Почта Банк предупредил ветеранов об обмане с выплатами в честь Дня Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аферисты на майские праздники могут использовать новые уловки, например обещать выплаты ветеранам ВОВ или убеждать в необходимости заплатить за участие в акции «Бессмертный полк», рассказали РИА Новости в Почта Банке. В организации уточнили, что мошенники также могут призывать «выгодно инвестировать деньги» или открыть сезонный вклад на особых условиях в честь праздников.

На майских праздниках возрастает вероятность появления новых схем мошенничества. Злоумышленники в своих интересах могут использовать праздник День Победы. Например, пообещать ветеранам дополнительные единовременные выплаты в честь Дня Победы или оплатить участие в акции «Бессмертный полк», — сказали в банке.

Чтобы осуществить обман с пособием для ветеранов, аферисты будут требовать данные банковских карт или установить приложение, через которое они получат доступ к мобильному банку жертвы. Для схемы об инвестициях мошенники могут попросить действующие счета или оформить потребительский кредит.

Ранее куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что дачники могут столкнуться с различными видами сезонного мошенничества. Например, все чаще появляются жалобы на мошенников при покупке семян, рассады, бассейнов и найме строителей.

По словам Храпуновой, часто возникают жалобы о том, что дачники не получают то, что заказывали: кто-то получает просто землю вместо растений, кто-то не удовлетворен качеством товара, кому-то присылают неверный товар. Продавцы в таких случаях чаще всего не меняют товар и даже блокируют покупателей. Решить такие проблемы очень сложно, подчеркнула эксперт.