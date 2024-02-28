Названы уловки фитнес-клубов, заставляющие россиян тратить лишние деньги Маркетолог Родочинская: фитнес-клубы выкачивают из людей деньги годовыми картами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовые абонементы, персональные тренировки, дополнительные услуги и спортивное питание — одни из главных уловок, заставляющих россиян тратить лишние деньги, рассказала NEWS.ru маркетолог Юлия Родочинская. Она отметила: перед покупкой необходимо тщательно обдумать, реально ли посещать спортзал в течение года и нужны ли индивидуальные занятия с инструктором.

Отличный способ увеличить выручку и задержать клиента на больший срок. Цены на разовые тренировки специально завышены, и годовой абонемент кажется выгодной инвестицией. Но не у всех получается регулярно посещать спортзал в течение года. Следует оценить, готовы ли вы тренироваться целый год. Вероятно, лучше оплачивать разовые посещения, или купить абонемент на несколько месяцев, — добавила Родочинская.

По ее словам, менеджеры по продажам активно предлагают персональные тренировки, якобы без индивидуальных занятий не может быть результата. Собеседница напомнила, что в фитнес-клубе всегда есть дежурные инструкторы, которые могут и должны помогать посетителю спортзала.

Не стоит часто покупать в спортбарах протеиновые коктейли и витамины. Это товары не первой необходимости и не гарантируют 100% результата тренировок. Дополнительные услуги: из рекламы клуба вы узнаете, что в нем есть бассейн, несколько видов массажа, SPA и групповые тренировки. Помните — скорее всего, данные занятия платные. Уточняйте заранее, что именно входит в абонемент, — подытожила Родочинская.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести семейные карты, компенсирующие россиянам и их детям часть затрат на любые физкультурно-оздоровительные услуги. В ее письме говорится, что инициатива приурочена к объявленному Году семьи.