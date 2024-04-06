Названы украинские города, ставшие центрами пророссийского подполья Военэксперт Дандыкин: центрами пророссийского подполья стали Одесса и Харьков

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis /Global Look Press

Одесса, Украина

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что центрами пророссийского подполья на Украине стали Одесса, Харьков и Николаев. Он не исключил, что подобные группы действуют в Херсоне и Запорожье.

Только понимание жестокости правящей верхушки может спровоцировать появление подполья, а Зеленский и его клика — абсолютный враг для украинцев. Предположу, что больше всего пророссийских подпольщиков в Харькове, Николаеве, Херсоне, Запорожье и Одессе. Не исключу, что они есть и в Киеве, но меньше, его не трогают и мобилизацию в щадящем режиме проводят, много западенцев, провокаторов, — считает Дандыкин.

Ранее представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов в Харькове. По его словам, прилеты были «очень громкие и объемные». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные паблики утверждают, что было две серии взрывов — два громких прилета и четыре потише. Местные власти ситуацию не комментировали. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Также стало известно о громких звуках в Одессе и Очакове Николаевской области. Несколько взрывов прогремело в областном центре Харьковской области.