Названы угрожающие последствия для собак от питья из луж Ветеринар Соловьёва: питье из луж чревато отравлением питомца реагентами

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Питомцу нужно запрещать пить из луж во время прогулки, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный врач ветлечебницы Наталья Соловьёва. По ее словам, животное может отравиться реагентами или заразиться лямблиями. Также специалист предостерегла от подбирания питомцами предметов с земли.

По поводу питья из луж — однозначно. Потому что неважно, будут ли это реагенты из тающего снега, или это будет паразитоз, или лямблиоз, диарея, которая будет вызвана этим. Подбирание странных предметов с пола и питье из луж должно быть табу для собаки. Владелец изначально должен озаботиться её воспитанием, — сказала она.

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