Названы убивающие поджелудочную привычки Диетолог Королева: плохое питание, алкоголь и курение убивают поджелудочную

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Употребление жирных и сладких продуктов, а также бесконтрольный прием лекарств негативно влияют на состояние поджелудочной железы, рассказала «Москве 24» диетолог Маргарита Королева. Одной из самых главных вредных привычек, убивающих поджелудочную, специалист назвала регулярное употребление алкоголя. По ее словам, поджелудочная становится уязвимой, а хроническая интоксикация будет поддерживать воспалительный процессы и нарушать ее функцию.

Естественно, поджелудочная может пострадать... Секреторная, ферментативная активность будет снижена. В результате воспалительные процессы поджелудочной железы могут сказаться на ее функции, — отметила Королева.

Злоупотребление жирным и сладким также несет вред поджелудочной. Сладкие продукты нарушают работу инсулярного аппарата поджелудочной железы, а высокоуглеводные продукты приводят к инсулинорезистентности и, как следствие, к сахарному диабету, предупреждает диетолог.

Подорвать здоровье поджелудочной способен и бесконтрольный прием лекарственных препаратов, добавила Королева. При этом проблемы могут не только возникнуть, но и с течением времени ухудшиться. Так, например, токсическое действие проявится в случае, если человек будет злоупотреблять препаратами с токсическими эффектами, а также при неадекватно подобранной терапии или если пациент просто решил полечиться сам. В этих случаях мишенью также может стать поджелудочная железа.

Врач-диетолог Наталья Нефедова ранее рассказала, что кофе оказывает профилактический эффект на здоровье, способствуя предотвращению опасных заболеваний, среди которых диабет II типа, депрессия, болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также камни в желчном пузыре. Она также отметила, что большинству людей не стоит отказываться от кофе, однако есть и те, кому лучше убрать этот напиток из рациона.