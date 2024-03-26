Названы тюрьмы, куда могут посадить террористов из «Крокуса» Криминалист Игнатов: подозреваемых в теракте в «Крокусе» ждет «Черный дельфин»

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», если им назначат пожизненное лишение свободы, могут отправить в специализированные колонии особого режима, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, фигурантов «ждут» колонии «Белый лебедь», «Полярная сова», «Черный дельфин», «Вологодский пятак» и «Снежинка».

У нас несколько колоний, построенных специально для содержания осужденных на ПЛС: «Белый лебедь», «Полярная сова», «Черный дельфин», «Вологодский пятак», «Снежинка» и некоторые другие. Но первые четыре — самые известные. Их там ждут крайне суровые условия содержания. Практически 23 часа в сутки — в камере, часовая прогулка и все, больше ничего, сокамерниками будут такие же персонажи, — отметил Игнатов.

Эксперт подчеркнул, что в камере подобные заключенные имеют право разве что «смотреть в потолок или читать». Игнатов напомнил, что первые 10 лет для таких осужденных запрещены свидания или посылки.

Смотришь в потолок или что-то читаешь. Первые свидания или посылки возможны после, если я не ошибаюсь, 10 лет срока, и то при хорошем поведении. Перемещаться по колонии — только согнувшись в три погибели, в наручниках, с руками за спиной, лицом вниз, причем за заключенным постоянно следит злая собака. Если не ошибаюсь, им даже на сотрудников колонии смотреть нельзя. Оттуда они не выйдут никогда, могут и с ума сойти, — подытожил Игнатов.

Вооруженные автоматическим оружием подозреваемые напали на концертный зал в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, 22 марта. Вскоре все четверо непосредственных участников нападения были задержаны. По последним данным, число погибших возросло до 139 человек. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен, сообщил ранее глава СК Александр Бастрыкин.