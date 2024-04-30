Названы тяжкие статьи УК, нависшие над оскорбившей россиян стримерше Адвокат Исаев: стримерше Busya18plus грозит 20 лет за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогера Busya18plus, она же уроженка Макеевки в ДНР Ольга Касьяненко, могут привлечь к уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ, возбуждение ненависти по национальному признаку или государственную измену, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, стримерше может грозить до 20 лет лишения свободы.

Исходя из сделанных блогершей заявлений, ей грозит уголовная ответственность по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ). Обвинение по данной статье будет предъявлено в случае, если в течение года она привлекалась к административной ответственности по аналогичному составу. Наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы, — отметил юрист.

Собеседник предположил, что Касьяненко грозит и ответственность по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти по национальному признаку). Она наступает в случае привлечения ранее к административной ответственности в течение года. Наказание составляет от двух до пяти лет лишения свободы, сказал Исаев.

Если же будет установлено, что антироссийские публичные высказывания связаны с получением финансирования со стороны украинских организаций или госструктур, а также от организаций из недружественных России стран, то может встать вопрос о привлечении блогерши к ответственности по ст.275 УК РФ (государственная измена), наказание по которой составляет от 12 до 20 лет лишения свободы, — резюмировал специалист.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в правоохранительные органы по поводу высказываний Busya18plus. Мизулина опубликовала часть заявлений стримера, недвусмысленно высказывавшейся как о русских, так и о помощи военным, в том числе соотечественникам из Донецкой Народной Республики.