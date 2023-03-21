Названы смертельные заболевания, выявляемые колоноскопией Эндоскопист Гульалиев: колоноскопию нельзя игнорировать, она выявляет на ранних стадиях онкологию нижних отделов ЖКТ

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Регулярное проведение колоноскопии позволяет выявить, в том числе на ранних стадиях, тяжелые заболевания, в частности онкологию нижних отделов ЖКТ (прямой, толстой кишки), неспецифический язвенный колит и другие, рассказал NEWS.ru эндоскопист Али Гульалиев. Он добавил, что оборудование после каждой процедуры полностью дезинфицируется при помощи автоматических стерилизационных машин. По его словам, процедура длится 15-40 минут, в зависимости от задач.

В целях профилактики рекомендуется проведение колоноскопии раза в год, если терапевта что-то насторожит. Детям ее проводят только под наркозом. «Трубки» эндоскопа не одноразовые, дезинфицируются при помощи автоматических стерилизационных машин. Процедура, в зависимости от задач, длиться от 15 до 40 минут. Она позволяет выявить на ранних стадиях рак прямой или толстой кишки, болензь Крона, колиты и кровотечения, — подчеркнул эксперт.

Врач отметил, что гастроскопию необходимо делать минимум раз в три года в качестве диагностики, но если у человека имеются жалобы или подозрения на развитие заболеваний ЖКТ — лучше приходить к врачу ежегодно. Эксперт подчеркнул, что именно во время данной процедуры возможно детальное изучение состояния желудка, пищевода и 12-перстной кишки.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что изжога может свидетельствовать о наличии серьезных проблем со здоровьем. По его словам, причиной могут быть патологии сердца или желчнокаменная болезнь. Кроме того, изжога может указывать на наличие рака пищевода, она также появляется при язвенной болезни, обострениях хронического панкреатита, а также инфекционных отравлениях.