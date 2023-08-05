Названы последствия возможного разлива нефти в Черном море Биолог Курбатова: разлив нефти в Черном море обернется тяжелой экологической катастрофой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возможный разлив нефти в Черном море, например, в результате аварии на танкере, обернется для региона тяжелой катастрофой, рассказала NEWS.ru кандидат биологических наук, биолог, эколог доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова. Она не исключила, что пятно из углеводородов растянется на сотни квадратных километров.

Нефть не чистое вещество, а смесь углеводородов. У нее поверхностное натяжение такое, что даже капелька нефти из пипетки растянется по всей площади поверхности ванны. При катастрофах нефть растекается тончайшей пленкой на сотни квадратных километров, — добавила Курбатова.

По ее словам, в первую очередь пострадает самый верхний слой морской экосистемы — фитопланктон, так как пленка практически полностью перекрывает доступ квантов света, замедляя фотосинтез, из-за чего живая масса гибнет.

Нефтяная пленка препятствует проникновению кислорода в водное тело, создавая физический барьер. А кислород, кстати, плохо растворяется в воде, а когда у него дополнительное препятствие, то ситуация еще хуже. Недостаток кислорода пагубно влияет на всех представителей флоры и фауны морской экосистемы, — отметила Курбатова.

Эколог подчеркнула, что из-за разлива нефти гибнут в первую очередь самые чувствительные к загрязнениям виды рыб — так называемые биоиндикаторы.

Если говорить о пресной воде, то это омуль — очень чувствительная к любым загрязнениям рыба. Когда на Байкале построили в советское время целлюлозно-бумажный комбинат, омуль всплыл кверху брюхом сразу. Сбросы, стоки от ЦБК уничтожили экосистему сразу, — подытожила Курбатова.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинских морских дронов в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер SIG. Он находился на якорной стоянке 471.

В результате атаки погибших нет. Рогов добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии поврежденного танкера. На них видно залитое водой машинное отделение, выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля. Кроме того, в Сети появилось видео удара по танкеру. Минобороны РФ не подтверждало подлинность фото и видео.