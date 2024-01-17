Названы трудности, с которыми может столкнуться выигравший лотерею тюменец Психолог Каримова: выигравший в лотерею тюменец может столкнуться со стрессом

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Средства, выигранные в лотерею, можно инвестировать в разные активы и значительно их приумножить, заявила tmn.aif.ru экономист Алена Габудина, комментируя итоги новогоднего розыгрыша. В свою очередь психолог Диляра Каримова в разговоре с изданием пояснила, что в первое время победитель может столкнуться с серьезным стрессом и настороженностью по отношению к окружающим.

Если человек окажется финансово грамотным, то средства можно инвестировать и приумножить, а не тратить все и сразу. Недвижимость — действительно стоящий вариант: купить три-четыре квартиры и сдавать их в аренду. Кроме того, стоит задуматься об участии в инвестиционных проектах: пассивный доход позволит покрыть затраты на уже приобретенное имущество — налоги, содержание и т. д., — сказала Габудина.

Экономист подчеркнула, что большие деньги требуют диверсификации — то есть инвестирования в разные активы. Она посоветовала победителю проконсультироваться с экспертами, прежде чем решать, куда вкладывать полученные средства. При этом наиболее оптимальным решением она назвала их вложения в облигации федерального займа — этот механизм позволит пристроить деньги с минимальными рисками.

Если уж государство не сможет расплатиться по долгам, то в этой ситуации нам все равно уже ничего не поможет. Но наша страна банкротиться в обозримом будущем не собирается, поэтому это хороший вариант, — пояснила специалист.

Тем временем психолог Диляра Каримова отметила, что победитель может переживать сильный стресс из-за выигрыша, поскольку далеко не все психологически готовы к такой крупной сумме. По ее словам, победа в лотерее также чревата ростом настороженности по отношению к окружающим и формированием страха перед деньгами.

Человек, покупая лотерейный билет, возлагает надежду на крупный выигрыш. Нередко он инфантильно заявляет близким о покупке дорогой недвижимости, но психологически не готов к крупной сумме. Выиграв ее, он может испытать сильный стресс. Потом начинаются импульсивные и первоочередные траты и крупные покупки. Миллионер думает: «Могу позволить» — и ни в чем себе не отказывает, — объяснила она.

Также у неподготовленного человека может развиться лудомания, предостерегла Каримова. По ее словам, в такой ситуации человек может пойти на поводу у азарта и остаться у разбитого корыта.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени, который выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше, обратился за выигрышем. Россиянин одержал победу в розыгрыше 1526-го тиража «Русского лото».