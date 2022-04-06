Названы три условия, при которых изменится ситуация на рынке автомобилей

Названы три условия, при которых изменится ситуация на рынке автомобилейАвтоэксперт Шкуматов назвал три условия для изменения ситуации на рынке автомобилей в России
Ситуация на рынке автомобилей может поменяться, если будет выполнено одно из трёх условий: машины подешевеют, кредиты начнут выдавать под 3% годовых или россияне начнут зарабатывать в два раза больше, заявил NEWS.ru координатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов. Он выразил сомнение, что хотя бы один из этих пунктов осуществится. Ранее сообщалось, что по данным Association of European Businesses (AEB), в марте в России было продано 55 тысяч новых автомобилей. Это второе минимальное значение за всю историю, меньше было только в апреле 2020 года (38 тысяч).
Ситуация поменяется только в том случае, если будет выполнено хотя бы одно условие. Первое — автомобили подешевеют, здесь слышен закадровый смех. Второе — кредиты за автомобиль начнут выдавать под 3% годовых, здесь тоже очень смешно стало, либо россияне начнут зарабатывать в рублях в два раза больше. Оцените вероятность каждого из этих событий, — сказал Шкуматов.
Рост цен на новые автомобили на российском рынке в марте 2022 года составил в среднем 40%. Это произошло из-за девальвации рубля, а также остановки поставок. При этом в наибольшей степени подорожали машины премиум-класса — на 60%. Их поставки в Россию были приостановлены из-за введённых антироссийских санкций.