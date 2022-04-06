Названы три условия, при которых изменится ситуация на рынке автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Придёт время, когда именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского назовут улицу в Киеве. Такую надежду выразил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, добавив, что покойный был очень ярким и умным политиком. Об этом он написалт в своём Telegram-канале.

Думаю, наверное, что когда-нибудь можно будет поставить вопрос о том, чтобы именем Жириновского назвали одну из улиц в городе Киеве, — сказал Матвеев. Ранее председатель комитета по борьбе с коррупцией...