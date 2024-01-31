Названы три средства, которые помогут убрать желтые пятна с сантехники «БелНовости»: уксус и лимонная кислота помогут убрать желтые пятна с сантехники

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Избавиться от желтых пятен на сантехнике можно с помощью уксуса, сообщило издание «БелНовости». Как пишут авторы, раствор уксусной кислоты отлично отбеливает и дезинфицирует поверхности.

Согласно публикации, чтобы справиться с неприятным налетом, нужно смочить в уксусе бумажное полотенце и на час положить его на пятна. По прошествии этого времени нужно вымыть поверхность мягкой губкой и сполоснуть водой.

Еще одно народное средство — лимонная кислота. Эксперты утверждают, что способ ее применения такой же, как и в предыдущем случае. Также может помочь содовая паста. В случае если налет старый, в раствор рекомендуют добавить нашатырный спирт.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малышева предупредила, что оставление крышки унитаза открытой является одной из самых распространенных ошибок при посещении туалета. По ее словам, после удовлетворения своей нужды нужно закрыть крышку и после этого спустить воду, поскольку в случае слива при открытой крышке бактерии могут разлететься по помещению и попасть в дыхательные пути.

Малышева также призвала мыть руки после посещения уборной. Кроме того, она призвала не брать с собой в туалет газету или телефон, поскольку при долгом сидении на унитазе есть риск развития геморроя.